Enel, acquisito il 62,5% di Cetasa: capacità eolica consolidata in Spagna sale di 99 MW

Enel

(Teleborsa) -informa che, società del Gruppo controllata tramite Endesa, ha siglato e perfezionato oggi un accordo per l’acquisizione dadel 37,5% e del 25% rispettivamente del capitale sociale di, società che detiene un portafoglio di 99 MW di impianti eolici operativi nella provincia spagnola di, per circa 240 GWh all’anno di produzione, e ulteriori 30 MW di progetti eolici in fase di sviluppo. Per effetto dell'accordo, EGPE ha aumentato la propria partecipazione in Cetasa raggiugendo il 100%.L’riferito al 100% riconosciuto nell'accordo è di circa, soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni. A regime, si prevede un incremento di EBITDA per EGPE pari a circa 10 milioni di euro all'anno.L'operazione è in linea con ladel Gruppo Enel anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (Brownfield). Lanetta totale di Endesa ammontava a circaal 30 giugno 2025.