Enel, Cattaneo: negoziato per asset brownfield in UE e USA in fase finale

Enel

(Teleborsa) - "Siamo nella fase finale di un negoziato per l'acquisizione di asset brownfield negli USA e in UE mentre continuiamo a esplorare il mercato per valide e creative opportunità in linea con le nostre priorità strategiche". Lo ha detto l', in call con gli analisti sui risultati del primo semestre , aggiungendo "Il nostro outlook sul business resta positivo"."Confermiamo i nostri target e ci muoviamo sulla fascia alta del range della guidance per l'utile ordinario. La creazione di valore è la nostra stella polare", ha spiegato il top manager, sottolineando come anche grazie al nuovo programma di buyback gli azionisti riceveranno un "ritorno robusto e di lungo termine".