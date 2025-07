Enel, al via programma di buyback fino a 1 miliardo di euro

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'per unfino ae fino a 495 milioni di azioni, pari a circa il 4,87% del capitale sociale.Il programma, la cui durata si protrarrà dal 1° agosto a non oltre il 31 dicembre 2025, è volto a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi per effetto dell'annullamento delle azioni proprie acquistate per tale finalità.L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea degli Azionisti del 22 maggio 2025, che consente il buyback fino a 3,5 miliardi di euro e per un massimo di 500 milioni di azioni della Società.L'annullamento delle azioni proprie acquistate nell'ambito del Programma verrà realizzato senza riduzione del capitale sociale.A 31 luglio Enel detiene 12.079.670 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,1188% circa del capitale sociale, mentre le società controllate non detengono azioni Enel.A Piazza Affari, oggi, lieve ribasso per il, che chiude in flessione dello 0,39%.