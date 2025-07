Enel, finanziamento multi-valuta da 756 milioni di euro con EIFO e Citi

Enel

(Teleborsa) -ha firmato un accordo finalizzato alla concessione di(Export and Investment Fund - EIFO) per un importo massimo di. Tale accordo si fonda sui rapporti commerciali che il Gruppo intrattiene a livello globale con i fornitori danesi ed è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili di Enel.Questo accordo rientra nell'ambito della complessivadi finanziamento sustainability-linked del Gruppo e permette di assegnare finanziamenti per attività generali sia in euro che in dollari USA a diverse società controllate del Gruppo Enel. Il primo finanziamento, per 500 milioni di dollari (equivalenti a circa 430 milioni di euro), è stato firmato da Enel Finance International (EFI)."Questa operazione rappresenta un'ulteriore evidenza della solidità del nostro Gruppo che ci consente di accedere a soluzioni competitive valorizzando al tempo stesso la nostra strategia di procurement", ha commentato il"Enel è un nostro cliente di lunga data - ha commentato- Dall'ultima operazione con Enel nel 2022, 12 aziende danesi, tra cui almeno 3 PMI, hanno ricevuto o riceveranno nuovi ordini, e se ne aggiungeranno altre. Siamo felici di collaborare con Enel in questo accordo che accelera la transizione verde"."Citi è lieta di aver collaborato con EIFO ed Enel per offrire questa soluzione innovativa e flessibile di finanziamento da agenzia di credito all'esportazione, studiata appositamente per soddisfare le esigenze di una grande azienda globale", ha commentato