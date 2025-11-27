Tra i listini asiatici seduta in evidenza per Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in denaro per i principali listini asiatici
, in scia agli acquisti su Wall Street che oggi sarà chiusa per la festività del Ringraziamento. A Tokyo
, il Nikkei 225
continua la giornata con un aumento dell'1,13%; sulla stessa linea, performance positiva per Shenzhen
, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,4%); in frazionale rialzo Seul
(+0,61%). Leggermente positivo Mumbai
(+0,23%); senza direzione Sydney
(+0,14%).
Gli operatori sono sempre più convinti che la Federal Reserve statunitense taglierà i tassi di interesse il prossimo mese
.
Le azioni cinesi sono state sostenute dalle scommesse su ulteriori misure di stimolo da Pechino
, specialmente in mezzo a rinnovate preoccupazioni per una crisi del mercato immobiliare
nel paese.
Come ampiamente previsto, la Banca di Corea
(BOK) ha lasciato i tassi di interesse invariati
. La decisione tuttavia non è stata unanime, con i responsabili politici divisi su ulteriori tagli dei tassi.
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un moderato -0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo -0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,8%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,84%.