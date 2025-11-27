Milano 9:43
Finanza
Tra i listini asiatici seduta in evidenza per Tokyo
(Teleborsa) - Seduta in denaro per i principali listini asiatici, in scia agli acquisti su Wall Street che oggi sarà chiusa per la festività del Ringraziamento. A Tokyo, il Nikkei 225 continua la giornata con un aumento dell'1,13%; sulla stessa linea, performance positiva per Shenzhen, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Poco sopra la parità Hong Kong (+0,4%); in frazionale rialzo Seul (+0,61%). Leggermente positivo Mumbai (+0,23%); senza direzione Sydney (+0,14%).

Gli operatori sono sempre più convinti che la Federal Reserve statunitense taglierà i tassi di interesse il prossimo mese.
Le azioni cinesi sono state sostenute dalle scommesse su ulteriori misure di stimolo da Pechino, specialmente in mezzo a rinnovate preoccupazioni per una crisi del mercato immobiliare nel paese.

Come ampiamente previsto, la Banca di Corea (BOK) ha lasciato i tassi di interesse invariati. La decisione tuttavia non è stata unanime, con i responsabili politici divisi su ulteriori tagli dei tassi.
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,02%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,8%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,84%.
