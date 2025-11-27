Tra i listini asiatici seduta in evidenza per Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia agli acquisti su Wall Street che oggi sarà chiusa per la festività del Ringraziamento. A, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,13%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Poco sopra la parità(+0,4%); in frazionale rialzo(+0,61%). Leggermente positivo(+0,23%); senza direzione(+0,14%).Gli operatori sono sempre più convinti che la Federal Reserve statunitenseLe azioni cinesi sono state sostenute dalle scommesse su, specialmente in mezzo a rinnovate preoccupazioni per unanel paese.Come ampiamente previsto, la(BOK) ha. La decisione tuttavia non è stata unanime, con i responsabili politici divisi su ulteriori tagli dei tassi.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%.Il rendimento dell'è pari 1,8%, mentre il rendimento delscambia 1,84%.