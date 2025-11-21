FinecoBank supera ampiamente i requisiti MREL fissati da SRB e Banca d’Italia

FinecoBank

(Teleborsa) -ha ricevuto dal Single Resolution Board (SRB) e da Banca d'Italia la decisione aggiornata sulla determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) che sostituisce la precedente decisione comunicata al pubblico nel mese di dicembre 2024.FinecoBank, spiega una nota, deve rispettare su base consolidata un requisito MREL TREA (esposizione al rischio) pari al 19,16% – a cui andrà sommato il Combined Buffer Requirement applicabile – e un requisito MREL LRE (esposizione complessiva per la leva finanziaria) confermato al 5,25%.Tali requisiti, si legge, confermano il beneficio del massimo fattore di sconto (adjustment factor) previsto dal Regolatore per la strategia di risoluzione definita per FinecoBank (pari al 24,95% all’interno di un range compreso fra il 15% e il 25%), in considerazione delle specifiche caratteristiche e profilo di rischio del Gruppo.Il requisito MREL TREA beneficia di uno sconto ulteriore, accordato sulla base del “satisfactory progress of FinecoBank S.p.A. towards resolvability”.Al fine del rispetto del requisito e del computo delle altre passività ammissibili emesse da Fineco, non è richiesto un requisito di subordinazione nell’emissione di strumenti MREL eligible (e.g. Senior unsecured).Al 30 settembre 2025 FinecoBank evidenzia indicatori ampiamente superiori ai nuovi requisiti da rispettare con MREL TREA pari a 46,24% e MREL LRE pari a 7,26%.