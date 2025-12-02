Milano 9:09
MPS, ampiamente superati nuovi requisiti patrimoniali fissati dalla BCE

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato di aver ricevuto dalla Banca Centrale Europea la decisione finale sui requisiti patrimoniali da rispettare dal 1° dicembre 2025, a seguito della revisione SREP del dicembre 2024. Il requisito aggiuntivo di capitale P2R viene ridotto dal 2,50% al 2,20%, mentre la Pillar II Capital Guidance scende dall’1,15% all’1,00% .

Il requisito minimo complessivo di CET1 ratio si attesta così al 9,01% (4,50% P1R, 2,20% P2R, 3,27% CBR) .

Sulla base dei risultati al 30 settembre 2025, BMPS conferma un ampio margine rispetto ai nuovi livelli richiesti, con un CET1 fully loaded al 16,9% e un Total Capital ratio al 19,3%, a fronte di un requisito del 13,47%
