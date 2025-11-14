Eurozona, a settembre avanzo commerciale internazionale di merci accelera a 19,4 miliardi

(Teleborsa) - Secondo Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione Europea, le prime stime del saldo dell'area dell'euro hanno mostrato un, rispetto ai +12,9 miliardi di settembre 2024.Ledi merci verso il resto del mondo a settembre 2025 sono state di 256,6 miliardi, con un aumento del 7,7% rispetto a settembre 2024 (238,2 miliardi). Ledal resto del mondo si sono attestate a 237,1 miliardi, con un aumento del 5,3% rispetto a settembre 2024 (225,3 miliardi).A settembre 2025, il saldo dell'area dell'euro ha mostrato un, con un avanzo complessivo in aumento da 1,9 miliardi a 19,4 miliardi. Questa notevole crescita è stata trainata principalmente da un significativo aumento del, che è passato da 17,9 miliardi nell'agosto 2025 a 29,1 miliardi nel settembre 2025., il saldo dell'area dell'euro è aumentato di 6,5 miliardi. Questa variazione positiva è stata in gran parte attribuita al, con un surplus in aumento da 22,3 miliardi a settembre 2024 a 29,1 miliardi a settembre 2025., l'area dell'euro ha registrato un, rispetto ai 134,3 miliardi di gennaio-settembre 2024.Ledi beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 2.204,2 miliardi (con un aumento del 3,1% rispetto a gennaio-settembre 2024), mentre lesono salite a 2.075,5 miliardi (con un aumento del 3,6% rispetto a gennaio-settembre 2024).Glisono saliti a 1.961,6 miliardi tra gennaio e settembre 2025, con un aumento dell'1,7% rispetto a gennaio-settembre 2024.