Sicurezza Alimentare, Meloni: Italia impegnata su numerosi progetti per l'Africa

(Teleborsa) -e questo perchè", soprattutto "in Africa, dove una persona su cinque soffre la fame. E' quanto sottolineato dalla Presidente del Consiglio, nel suo discorso introduttivo al terzo vertice delle Nazioni Unite sul Sistema Alimentare, in corso ad Addis Abeba., ha ricordato Meloni, aggiungendo che la decisione di organizzare questo eventoè stata presa insieme al governo etiope "perché crediamo siacome protagonista nelle scelte e nelle azioni della comunità internazionale"."Sappiamo molto bene che quando le persone non hanno accesso a cibo sufficiente o perdono i mezzi per produrlo, le. - ha sottolineato - La povertà peggiora, ie le comunità diventano più vulnerabili alla, alo alla", ha affermato Meloni, ricordando che la povertà e la fame sono al tempo stesso un problema politico ed economico e che lasia per le nazioni più fragili che per coloro che sono economicamente più solidi"."Questo è il punto di vista dell'Italia ed è la linea rossa che collega. Iniziando ovviamente con il settore agroalimentare, un settore in cui l'Italia può vantare un know-how unico che unisce tradizione e innovazione", ha detto Meloni, ricordando facendo cenno ae all''attrazione degli"Stiamo testando con successodove stiamo lavorando per bonificare oltre 36.000 ettari di deserto per produrre fino a 40-45 mila tonnellate di cereali e legumi aggiuntivi all'anno, creando 6.000 posti di lavoro e generando benefici per oltre 600.000 persone. Questa iniziativa - ha proseguito la Premier - è in corso anche. Il nostro progetto, dove stiamo rafforzando le capacità e le competenze per l'utilizzo dell'acqua, una risorsa attorno alla quale ci sarà una crescente sfida geopolitica e di sovranità. Ma abbiamo scelto di applicare questa visione anche ad altri progetti, come quello sviluppato insieme al, che combina risorse finanziarie europee e capitale privato per sostenere lo sviluppo delle filiere di produzione del caffè in diverse nazioni africane".Meloni ha parlato anche delaffermando "il nostro obiettivo non è quello di creare dipendenza, ma di. Questo obiettivo implica anche ciò che comunemente chiamiamo sovranità alimentare"."Sovranità alimentare significadella produzione alimentare, che ne abbassa la qualità e concentra la ricchezza, ma investire nella. I piccoli e medi agricoltori e le loro famiglie sono la spina dorsale dei sistemi agricoli e ambientali. Sono i principali custodi della terra e devono essere dotati dei mezzi per vivere dignitosamente e con un giusto riconoscimento del loro lavoro. Ed è per questo che l'Italia, con la sua rete di istituzioni, imprese e consorzi di tutela - ha concluso Meloni - è pronta a fare la sua parte perverso i mercati europei e globali, costruendo reti di promozione e distribuzione".