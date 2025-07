Mercati turistici secondari ancora da valorizzare in Italia: opportunità per Xenia e CleanBnB

Xenia Hotellerie Solution

CleanBnB

(Teleborsa) - Ilin Italia è stimato inper il 2025 (+4% rispetto al 2024), con prospettive difino a 283 miliardi di euro entro il 2035 (fonte: World Travel & Tourism Council Global). La componentesi conferma il principale, con una spesa dei viaggiatori stranieri prevista nel 2025 per oltre 60 miliardi di euro (+10% a/a). Sebbene la spesa dei turisti nazionali rappresenti ancora la componente principale, il turismo incoming continua a crescere. Il territorio italiano, ricco di destinazioni poco sfruttate, presenta ancora grandi opportunità.Tra le società quotate su Euronext Growth Milan:rappresenta una hospitality company in crescita con una strategia di investimento orientata all’alberghiero in destinazioni italiane a elevata attrattività turistica, inclusi mercati provinciali a forte potenziale;, si posiziona tra i principali operatori italiani, con un portafoglio di oltre 3.100 unità in più di 100 località italiane.Società Benefit (target price consensus: 5,60 euro), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company che opera in tre business: gestione alberghiera attraverso il brand proprietario Phi Hotels; servizi di alloggio B2B dedicati a equipaggi (compagnie ferroviarie, compagnie aeree, crociere e shipping, team di costruzione), integrati con attività di incoming tour operator; piattaforma di intermediazione per la compravendita di camere tra hotel e agenzie di viaggio. Xenia Hotellerie Solution è attualmente scambiata a 0,7x 2025E EV/Ricavi, con uno sconto rispetto ai concorrenti di 2,3x.(target price consensus: 3,00 euro), quotata su Euronext Growth Milan, è un Property Manager italiano nel mercato degli affitti a breve e medio termine, operante attraverso piattaforme di prenotazione online. La società, per conto dei proprietari, gestisce i flussi di ricavo derivanti dalle prenotazioni online, incassa direttamente le commissioni dai clienti e offre un servizio di ospitalità completo, che include check-in/out, pulizie e lavanderia, assistenza e manutenzione. CleanBnB è attualmente scambiata a 0,3x 2025E EV/Ricavi, con uno sconto rispetto ai concorrenti di 1,8x.