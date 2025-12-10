Vocazioni professionali dei territori: Sviluppo Lavoro Italia presenta il Rapporto 2025

(Teleborsa) -società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato ilrealizzato nell'ambito del Programma Statistico Nazionale del SISTAN. Il Rapporto offre una lettura sistematica e sub-provinciale della domanda di lavoro italiana, grazie all'elaborazione dell'Indice di Vocazione Professionale Prevalente (IVPP), costruito sui flussi delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e sui Settori Economico-Professionali dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di INAPP.L'analisi individua ledistinguendo tra vocazioni professionali permanenti e temporanee. Rileva, in particolare, l'esistenza di mercati del lavoro paralleli, ma complementari in molti territori: uno stabile, legato ai cluster professionali consolidati, e uno stagionale, legato ai cicli produttivi agricoli, turistici e ai picchi di attività nei servizi. Emerge, infatti, un quadro caratterizzato da forti polarizzazioni territoriali: l'edilizia e la meccanica si confermano assi portanti nel Centro-Nord, mentre nel Mezzogiorno prevalgono sempre l'edilizia, unitamente all'agricoltura e ai trasporti. Le grandi aree urbane e le regioni insulari mostrano invece una vocazione ai servizi alla persona, mentre i distretti turistici – costieri e montani – evidenziano marcate specializzazioni stagionali. Il quadro restituisce un Paese articolato, nel quale la domanda di lavoro è fortemente differenziata, offrendo informazioni cruciali per la programmazione delle politiche attive e formative."Questo Rapporto rappresenta un passo avanti fondamentale nella capacità di leggere i mercati del lavoro locali – ha dichiarato–. Comprendere le vocazioni professionali dei territori significa dare ai Centri per l'Impiego, alle Regioni e al sistema formativo uno strumento concreto per programmare interventi mirati, sostenere lo sviluppo locale e valorizzare le competenze realmente richieste dalle imprese. È un contributo essenziale per costruire politiche più efficaci, basate su evidenze solide e su un ascolto attento dei territori. Grazie ad una lettura attenta delle specificità locali sarà possibile orientare interventi efficaci e sostenibili, in grado di accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro valorizzando il patrimonio di competenze e specializzazioni che caratterizza i diversi territori italiani".