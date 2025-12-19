FAE Technology sigla partnership con Digiproces per ingresso strutturato nei mercati iberici

FAE Technology

(Teleborsa) -, Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica , annuncia l’avvio di una partnership strategica con Digiproces, tra le società spagnole leader nei servizi di Electronics Manufacturing Services (EMS). L’accordo , spiega una nota, prevede l’erogazione congiunta di servizi di prototipazione destinati ai mercati di Spagna e Portogallo, realizzati attraverso la struttura di prototipazione di FAE Technology grazie ad una nuova piattaforma digitale dedicata, direttamente progettata e sviluppata dal Gruppo.La partnership permette a FAE Technology di estendere la propria presenza industriale e commerciale nei mercati spagnolo e portoghese, oltre che di valorizzare le proprie competenze digitali nella prototipazione elettronica. Per entrambe le parti si tratta del primo passo verso un’evoluzione sinergica che potrà estendersi nel tempo, favorendo l’integrazione delle competenze e aprendo opportunità in futuri scenari di innovazione tecnologica., ha commentato: "Digiproces rappresenta un caso esemplare di come l’ottimizzazione in un’azienda EMS possa essere potenziata attraverso la combinazione tra la passione delle persone e l’innovazione d’avanguardia dello smart manufacturing. Condividiamo una visione comune sule siamo orgogliosi di avviare una collaborazione con la società, facendo della prototipazione il punto di partenza per sviluppare insieme nuove opportunità"., ha dichiarato: "Per Digiproces, questa collaborazione rappresenta un passaggio naturale nella nostra strategia volta a offrire soluzioni complete lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. L’integrazione delle nostre competenze ingegneristiche e produttive con la piattaforma digitale di FAE Technology, mantenendo al contempo il livello di qualità e personalizzazione che ci contraddistingue".