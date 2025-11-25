IQ-EQ entra nel mercato italiano con l'acquisizione di Zenith Global

(Teleborsa) -, società del portafoglio Astorg e gruppo globale di servizi agli investitori, ha siglato un, fornitore indipendente specializzato in soluzioni per operazioni di cartolarizzazione e finanza strutturata in Italia. Questa acquisizione, di cui non sono stati forniti i dettagli finanziari, segna l', un mercato definito "chiave" e "in forte crescita", e al tempo stesso rafforza l'offerta della società nei mercati globali dei capitali e nei servizi di structured finance.La transazione è soggetta ad approvazione regolamentare da parte dellae del comitato governativo italiano sull'investimento diretto estero (Foreign Direct Investment). Zenith Global offre una(master servicer, primary e special servicer, back-up servicer, calculation agent), servizi regolamentari e attività di strutturazione. Il team possiede inoltre competenze specialistiche nella cartolarizzazione immobiliare., Zenith è cresciuta fino a diventare un'azienda matura, con una forte connotazione internazionale, con oltre 200 dipendenti nelle sedi di Milano e Roma. Zenith ha registrato una crescita costante anno dopo anno nell'ultimo decennio e ha raggiunto. Vanta una base clienti di grande prestigio composta da importanti operatori di private debt e private equity, oltre a numerose banche italiane, europee e globali. Gestisce oltre 270 SPV e circa 50 miliardi di euro di asset under management in qualità di master servicer."Questo investimento rappresenta un'altra tappa significativa nella nostra strategia di espansione globale - ha detto Mark Pesco, Group Chief Executive Officer di IQ-EQ - È un'ottima opportunità per costruire una presenza solida in un nuovo mercato chiave in crescita, valorizzare l'esperienza consolidata di Zenith nelle soluzioni di cartolarizzazione e rafforzare ulteriormente la nostra offerta di servizi completi e integrati per i mercati privati a livello globale". Questa recente transazione fa seguito al completamento dell'da parte di IQ-EQ.Il completamento dell'acquisizione è previsto nel primo trimestre del 2026.ed entrerà a far parte del senior leadership team di IQ-EQ per l'Europa Continentale, garantendo continuità nell'offerta e gestione dei servizi."Siamo entusiasti di entrare a far parte di IQ-EQ, un gruppo globale completamente indipendente con cui condividiamo valori e visione - ha detto Rasori - Sono certo che questa integrazionee creerà nuove opportunità per i nostri clienti, e sono lieto di collaborare con Mark, Diana e tutto il team per far crescere il nostro business all'interno del gruppo internazionale IQ-EQ".