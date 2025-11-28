CleanBnB acquista Case Ospitali: entra un portafoglio di 60 unità a Milano e dintorni

CleanBnB

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha annunciato l'e l'avvio della gestione commerciale sinergica con la piattaforma CaseOspitali.it, operatore storico del property management fondato da Silvia Ghezzi e Antonella Brugnola. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.CaseOspitali.it è una realtà specializzata nei servizi di gestione immobiliare finalizzata agli affitti brevi con un modello in linea con gli standard CleanBnB, che gestisce un portafoglio di circa 60 unità localizzato soprattutto nella città di Milano e nel suo primo hinterland, per un. La collaborazione con CaseOspitali.it prevede il supporto di Silvia Ghezzi e Antonella Brugnola allo sviluppo commerciale di CleanBnB sul territorio italiano e la gestione da parte della società del portafoglio di CaseOspitali.it."Questa operazione conferma un percorso di crescita che portiamo avanti con coerenza sin dalla nascita della nostra società - affermadi CleanBnB - Il: gli ospiti chiedono servizi professionali, assistenza tempestiva e standard elevati, mentre i proprietari richiedono trasparenza, redditività e semplicità. Per molti piccoli property manager diventa difficile sostenere autonomamente gli investimenti necessari per rimanere competitivi. Per questo motivo, oggi fare squadra con un operatore strutturato come CleanBnB non è più solo un'opportunità, ma una scelta fondamentale per continuare a crescere".Zorgno chiarisce inoltre che: "Il turismo continua a essere solido. A ridursi sono soltanto gli operatori che non sono riusciti ad adeguarsi al nuovo livello di complessità. Il mercato sta selezionando chi ha investito in tecnologia, qualità e processi strutturati. Noi vogliamo sostenere gli operatori che hanno radicamento territoriale ma hanno bisogno di strumenti più avanzati per affrontare le nuove esigenze del settore".Perl'ingresso in CleanBnB rappresenta una naturale evoluzione del percorso dell'azienda: "CaseOspitali.it è nata e cresciuta con un forte legame con il territorio e con un approccio attento e umano all'accoglienza. Negli ultimi anni, però, il settore è diventato più complesso: gli ospiti si aspettano servizi impeccabili, la tecnologia è diventata centrale e gli adempimenti normativi richiedono sempre maggiore precisione., senza rinunciare alla cura che ci ha sempre contraddistinto".