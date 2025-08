Campari svetta sul FTSE MIB, assist dai conti

Campari

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,82%, in controtrend rispetto al resto del listino colpito da vendite generalizzate.Il titolo inizialmente non è riuscito a fare prezzo, forte dei risultati di bilancio annunciati ieri a mercati chiusi.Campari ha registrato vendite stabili nel primo semestre del 2025, ma una crescita organica delle vendite nette nel secondo trimestre, incluso un parziale recupero dell’effetto di phasing del primo trimestre, in un contesto di persistente volatilità, spiega la società nella nota dei conti. In questo periodo, la performance della profittabilità ha beneficiato dell’incremento del margine lordo e dei primi effetti del programma di contenimento dei costi, mentre gli investimenti di pubblicità e promozione hanno impattato la performance a causa dell’anticipo degli investimenti in brand building rispetto al picco stagionale dei consumi. D’altra parte, la sovraperformance nei dati di consumo rispetto al settore è continuata nel secondo trimestre con un miglioramento in quasi tutti i mercati, sostenuto da un avvio positivo della stagione.Ledel Gruppo sono state pari a 1.528 milioni, +0,1% organicamente e complessivamente del +0,3% (Q2: +3,5% organicamente, +0,3% su variazione totale). L'effetto perimetro è stato del +2,0% principalmente guidato da Courvoisier e parzialmente compensato dai marchi in distribuzione, mentre l'effetto cambio è stato del -1,8%.L'è stato di 352 milioni, -5,6% organicamente e -2,3% complessivamente (Q2: +2,9% organicamente, +3,4% su variazione totale). Margine di EBIT-rettificato del 23,0%.L'è stato di €427 milioni, -1,0% organicamente e +1,9% complessivamente (Q2: +6,6% organicamente, +6,4% su variazione totale). Margine di EBITDA-rettificato del 27,9%.L’del Gruppo è stato pari a €206 milioni, -6,0%. L’utile del Gruppo rettificato è stato pari a €216 milioni, -9,5%.Il multiplo di debito finanziario netto rispetto all’EBITDA-rettificato è pari a 3,2 volte rispetto a 3,5 volte al giugno 2024 e in linea con il dato al 31 dicembre 2024, dopo la distribuzione dei dividendi di €78 milioni e acquisto di azioni proprie di €22 milioni.: "In un contesto che continua ad essere volatile,. Abbiamo fatto dei buoni progressi nelle nostre priorità strategiche, come pianificato. Abbiamo registrato una performance positiva delle vendite nette nel secondo trimestre, come atteso, in avvio della stagione più importante. In termini di dati di consumo, abbiamo continuato a conseguire una sovraperformance nella maggior parte dei mercati, con un miglioramento nel secondo trimestre, guidata da aperitivi e tequila., escludendo l’impatto dei dazi USA, e il terzo trimestre sarà fondamentale per aumentare la nostra visibilità. Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a sostenere la crescita nel lungo termine e il miglioramento dei nostri indicatori finanziari incluso il nostro impegno nella generazione di cassa e nella riduzione della leva finanziaria. La vendita del vermouth e sparkling wine di Cinzano e il business di Frattina per 100 milioni segna un passo fondamentale nella nostra strategia di razionalizzazione del nostro portafoglio e incrementato focus sui nostri brand chiave, mentre assicuriamo la riduzione della leva finanziaria".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,657 Euro. Primo supporto visto a 6,381. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,229.