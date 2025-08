Eventi e scadenze dell'1 agosto 2025

Venerdì 01/08/2025

(Teleborsa) -- €-coin- Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti11:30 -- Sede centrale, Bolzano - Conferenza stampa per la presentazione al pubblico dei risultati del bilancio semestrale 2025. Interverranno il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Finanze di Volksbank13:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presso il Palazzo di Dolmabahçe, a Istanbul, incontra il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan14:15 -- Confindustria Pesaro Urbino, Palazzo Ciacchi - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà a Pesaro per un incontro con gli imprenditori del territorio per condividere strategie e prospettive legate al potenziamento della rete ferroviaria adriatica- Regolamento Medio-Lungo- CDA: Approvazione della semestrale 2025 e relativa conference call alle ore 16.00- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2025- Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 giugno 2025 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30/06/2025- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive