Lavoro: Gemmiti (SINTESI) la sicurezza non è una voce di bilancio, è un dovere verso le persone

(Teleborsa) - In un momento in cui il tema dellatorna finalmente al centro dell’agenda nazionale,: non può esserci alcun compromesso sullaIl recente vertice traha confermato l’urgenza di misure strutturali e concrete. L’impegno annunciato da– con, l’introduzione della patente a crediti nel settore edile e il rafforzamento dell’organico ispettivo – rappresenta un passo importante, ma resta il nodo fondamentale: garantire l’efficacia reale dei modelli applicati nei luoghi di lavoro.Proprio su questo punto, sottolineando con preoccupazione le criticità emerse nell’ambito dell’per la gestione della sicurezza nelle amministrazioni pubbliche. Il bando, infatti, adotta criteri indistinti per realtà professionali estremamente diverse – dagli operatori ecologici ai tecnici di laboratorio, dagli impiegati scolastici al personale delle emergenze – senza tener conto delle specificità dei rischi e delle competenze richieste. Unache, secondo SINTESI, svilisce il valore della prevenzione e apre la strada a gravi lacune operative, mettendo a rischio proprio coloro che si vorrebbero tutelare.I dati Inail lo confermano:. Ancora più allarmante il dato relativo agli studenti nelle scuole pubbliche – che da soli rappresentano il– completamente esclusi dall’Accordo Consip. In questo scenario, SINTESI rivendica la necessità di modelli personalizzati, calibrati su ogni singola funzione, ruolo e ambiente operativo. Dadelle imprese e degli enti territoriali offrendo soluzioni di sicurezza su misura, orientate alla qualità e alla conformità normativa più rigorosa. L’azienda propone pacchetti flessibili, aggiornati ai nuovi obblighi legislativi, eche non intendono aderire a un modello semplificato e generalista. Lontana da logiche monopolistiche e da gare al massimo ribasso, SINTESI continua a investire nella formazione del personale, nella specializzazione tecnica e nell’innovazione degli strumenti di prevenzione."La sicurezza non è un costo da contenere maCrediamo in una cultura della prevenzione concreta, condivisa e radicata nei luoghi di lavoro. Per questo ci opponiamo a ogni standardizzazione che riduce la sicurezza a un elenco spuntato di adempimenti", lo ha dichiaratoSINTESI rinnova il proprio impegno ad affiancare enti e istituzioni escluse dall’Accordo Consip, offrendo supporto operativo immediato e progettualità a lungo termine. L’obiettivo è chiaro:, senza eccezioni e senza scorciatoie.