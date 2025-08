Vino, UIV: dazi dal 7 agosto, serve negoziare per tariffa zero

(Teleborsa) - Saranno effettivi dal. A stabilirlo,, che non prevede un’esenzione sul vino. "Chiediamo al Governo italiano e, assieme al Ceev, alla Commissione Europea che il negoziato Ue-Usa sul vino prosegua nelle prossime settimane e che il nostro prodotto venga inserito nella lista dei prodotti agricoli europei a tariffa zero o a dazio ridotto – ha detto il-. In questi giorni hanno ufficialmente espresso questa stessa richiesta non solo la US Wine Trade Alliance ma anche la National Restaurant Association statunitense".Secondo un'analisi dell', è il. Ma Pinot grigio delle Venezie, Prosecco e Amarone rappresentano solo una parte delle denominazioni regionali che si dovranno confrontare con l'incubo dei dazi. Con il Brunello di Montalcino, il Chianti e gli altri rossi a denominazione d’origine,con una share statunitense rispetto all'export complessivo che arriva al 32%, pari a circa 380 milioni di euro. Significativa anche la quota del terzo protagonista del podio per valore, il Piemonte, che deve al mercato americano il 21% del suo fatturato estero, grazie ai rossi ma soprattutto al Moscato d'Asti, che con una concentrazione al 60% rispetto alle spedizioni globali fa degli Usa la vera casa dell'aromatico dolce piemontese. In termini di esposizione al mercato a stelle e strisce, è però"La storia del legame commerciale tra Italia e Stati Uniti è evoluta nel tempo attraverso i protagonisti del panorama enologico nazionale – ha proseguito–. Dal Lambrusco, al Brunello di Montalcino, dal Verdicchio al Chianti, fino al Pinot grigio e al Prosecco,rendendo gli Stati Uniti il primo cliente estero dell’intero vigneto Italia, con una". Secondo l’analisi dell’Osservatorio Uiv, con dazi al 15% anche sul vino il danno stimato percumulati nei prossimi 12 mesi.