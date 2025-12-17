Parigi: andamento sostenuto per Safran

società ingegneristica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,11%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 301,5 Euro. Supporto visto a quota 297. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 306.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)