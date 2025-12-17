Parigi: andamento sostenuto per Safran

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società ingegneristica
, con una variazione percentuale del 2,11%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safran
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La situazione di medio periodo della multinazionale francese
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 301,5 Euro. Supporto visto a quota 297. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 306.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)