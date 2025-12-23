Milano 17:35
Ecomembrane, controllata SBS Solar cede diritti per impianto solare nel bresciano per 700mila euro

Sottoscritto impegno per la costruzione per 3,6 milioni

(Teleborsa) - Ecomembrane ha fatto sapere che la controllata SBS Solar (SBS) ha ceduto a Lograto Solare, veicolo di investimento nel settore delle energie rinnovabili, tutti i permessi, le autorizzazioni e i rapporti contrattuali in suo possesso necessari per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza compresa tra 5-10 MWp, in provincia di Brescia, per un importo pari a circa 700 mila euro (oltre IVA).

Contestualmente le Parti si sono impegnate a stipulare, entro il 30 giugno 2026, un contratto d’appalto per la realizzazione del suddetto impianto per un importo pari a circa 3,6 milioni.

L’impegno di SBS ad eseguire le opere, precisa Ecomembrane, ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è subordinato (i) all’inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del titolo autorizzativo del progetto e (ii) alla partecipazione di Lograto Solare a procedure per l’accesso a misure agevolative e/o incentivanti secondo talune modalità, e con eventuale revisione prezzo di taluni beni e materiali, concordati tra le parti.
