Ecomembrane, controllata SBS Solar cede diritti per impianto solare nel bresciano per 700mila euro

Ecomembrane

(Teleborsa) -ha fatto sapere che la(SBS) ha, veicolo di investimento nel settore delle energie rinnovabili, tutti iin suo possesso necessari per la realizzazione e l’esercizio di undi potenza compresa tra 5-10 MWp, in provincia di Brescia, per un importo pari a circa 700 mila euro (oltre IVA).Contestualmente le Parti si sono impegnate a stipulare, entro il 30 giugno 2026, unper la realizzazione del suddetto impianto per un importo pari a circa 3,6 milioni.L’, precisa Ecomembrane, ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è subordinato (i) all’inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del titolo autorizzativo del progetto e (ii) alla partecipazione di Lograto Solare a procedure per l’accesso a misure agevolative e/o incentivanti secondo talune modalità, e con eventuale revisione prezzo di taluni beni e materiali, concordati tra le parti.