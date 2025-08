Prese di beneficio su Campari, Deutsche Bank alza il target price

Campari

FTSE MIB

azienda attiva nel settore beverage

Campari

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,07%, su prese di beneficio, dopo la buona performance di venerdì sulla scia dell'annuncio dei risultati semestrali e il miglioramento del giudizio da parte di vari analisti.Anche oggi il titolo è oggetto di valutazione. Gli esperti dell'ufficio studi diconfermano la raccomandazione "Hold" e rivedono al rialzo il target price. Così il prezzo obiettivo passa a 6,20 euro dai 5,7 indicati in precedenza.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento dell'subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,563 Euro. Rischio di discesa fino a 6,375 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,751.