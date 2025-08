Arte, su Collecto capolavoro di Emilio Vedova

(Teleborsa) -annuncia l’ingresso nella piattaforma di un’opera di straordinaria rilevanza storica e artistica:realizzata nel 1983 duno dei maggiori protagonisti della scena internazionale. Il grande dipinto di 235x235 centimetri (tecnica mista su tela) è attualmente esposto a Padova nella sede dellaè un'emblematica testimonianza degli anni ottanta e si distingue per una rinnovata libertà compositiva ampliando il dialogo con la materia e lo spazio. Il titolo evoca un punto di partenza, un’origine nascosta dal quale emergono segni, tracce e tensioni emotive. Il gesto diventa ipotesi di forma originaria, mentre il colore si dilata sino a esplodere in campiture accese, contrassegnate da fenditure di neri profondi o da segni bianchi taglienti.insomma è una composizione complessa dalla musicalità intensa dove sono presenti tonalità differenti, non prive di contrastati", afferma il critico d'arte e curatoreCon una valutazione diresa disponibile sulla piattaforma.