ATON Green Storage annuncia importanti cambi nell'azionariato

ATON Green Storage

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, aver ricevuto comunicazione da parte deldellaavvenuta in data odierna (5 agosto 2025). In particolare, Fondo H2 ha dichiarato di non detenere più alcuna azione di ATON.Nello stesso tempo,del capitale sociale di ATON, avvenuta in data odierna (5 agosto 2025). In particolare, Finaval ha dichiarato di deteneresociale.Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione della società, Finaval rientra tra gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale, insieme a, titolare di una partecipazione pari al, titolare di una partecipazione deldel capitale sociale.