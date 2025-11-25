Green Arrow Capital: 41,5 milioni per rifinanziare 39 MW eolici in Basilicata

(Teleborsa) -annuncia di aver, nei comuni dicontrollato dae con una capacita` installata totale diIn particolare, l’operazione ha visto laper un importo di, con- che ha agito in qualita` di mandated lead arranger, banca finanziatrice, banca hedging, banca depositaria e banca agente - e da Mediocredito Trentino Alto Adige - che ha agito in qualita` di banca finanziatrice.Il finanziamento ha consentito die reso possibile una semplificazione della struttura societaria, generando ulteriori benefici in termini di efficienza gestionale.In dettaglio il parco eolico oggetto del rifinanziamento e` composto daognuno con una capacita` di 3MW, e da una sottostazione elettrica ad alta tensione, che produce annualmente circa 90 GWh di energia rinnovabile, in grado di soddisfare il, con una compensazione diL’operazione e` stata seguita perda un team guidato da(Co-fondatore e CIO del Gruppo), e(Senior Director - Energy & Digital Infrastructure) e(Head of Planning, Loan Agency & Treasury)., ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti delin un’operazione che rafforza in modo significativo la struttura finanziaria del portafoglio eolico lucano. Il nuovo finanziamento consente di migliorarne la solidita` complessiva e di ottenere ulteriori efficienze gestionali, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo di impianti sempre piu` sostenibili ed efficienti. E` un risultato che conferma laa favore del territorio e della transizione energetica".