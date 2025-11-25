Green Arrow Capital: 41,5 milioni per rifinanziare 39 MW eolici in Basilicata

(Teleborsa) - Green Arrow Capital
annuncia di aver concluso con successo il rifinanziamento del portafoglio eolico situato in Basilicata
, nei comuni di Tolve e Vaglio (provincia di Potenza),
controllato da Lucania Wind Energy
e con una capacita` installata totale di 39MW.
In particolare, l’operazione ha visto la sottoscrizione di un green loan su base Project Financing
per un importo di 41,5 milioni di euro e una durata di 12 anni
, con Banca Monte dei Paschi di Siena
- che ha agito in qualita` di mandated lead arranger, banca finanziatrice, banca hedging, banca depositaria e banca agente - e da Mediocredito Trentino Alto Adige - che ha agito in qualita` di banca finanziatrice.
Il finanziamento ha consentito di ottimizzare la struttura finanziaria del progetto
e reso possibile una semplificazione della struttura societaria, generando ulteriori benefici in termini di efficienza gestionale.
In dettaglio il parco eolico oggetto del rifinanziamento e` composto da 13 aereogeneratori,
ognuno con una capacita` di 3MW, e da una sottostazione elettrica ad alta tensione, che produce annualmente circa 90 GWh di energia rinnovabile, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 33.000 famiglie
, con una compensazione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 48.000 tonnellate annue.
L’operazione e` stata seguita per Green Arrow Capital
da un team guidato da Daniele Camponeschi
(Co-fondatore e CIO del Gruppo), e Giovanni Pinelli
(Senior Director - Energy & Digital Infrastructure) e Mariana Mariani
(Head of Planning, Loan Agency & Treasury).Giovanni Pinelli, Senior Director - Energy & Digital Infrastructure di Green Arrow Capital
, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti del supporto di istituzioni finanziarie di primo piano come Banca Mps e Mediocredito Trentino Alto Adige
in un’operazione che rafforza in modo significativo la struttura finanziaria del portafoglio eolico lucano. Il nuovo finanziamento consente di migliorarne la solidita` complessiva e di ottenere ulteriori efficienze gestionali, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo di impianti sempre piu` sostenibili ed efficienti. E` un risultato che conferma la capacita` di intervento di Green Arrow Capital
a favore del territorio e della transizione energetica".