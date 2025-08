Attraverso l’arte, la grande scommessa delle borgate romane. Intervista ad Alessandra Muschella

(Teleborsa) - C’è un’idea di Roma che tutti conoscono: quella monumentale, eterna, da cartolina, da Dolce Vita. Ma c’è anche un’altra Roma - meno stereotipata e turistica -, che da decenni aspetta di uscire dallo sfondo: la città delle borgate nate nel dopoguerra, spesso trascurate e prive di servizi. Oggi però qualcosa sta cambiando:– tra fondi PNRR, comunali ed europei – sono destinati a trasformare aree come Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà, seguendo il principio delle. L’obiettivo è andare oltre l’edilizia, investendo anche in scuole, teatri, mobilità e cultura, affinchéIn questo contesto nasce il: una rassegna itinerante che porta arte e spettacolo nei quartieri popolari, fuori dai circuiti tradizionali. Non nei teatri del centro, ma in piazze, cortili, bar, edicole, ex fabbriche. E lo faOltretra concerti, spettacoli teatrali e di circo contemporaneo, progetti di danza, laboratori e passeggiate performative hanno animato i mesi di maggio, giugno e luglio, coinvolgendo circaspettatori nei quartieri di Centocelle, Torrevecchia, Primavalle, Torpignattara, Alessandrino, Trullo, Corviale e Montespaccato., artisti e pubblico si sono incontrati infatti in uno spazio condiviso dove Bar Campioni ha trasformato un bar di quartiere in un’arena teatrale, Operai all’Opera ha riscritto il Rigoletto, mentreha catapultato tutti in un teatro immersivo in VR nella ex Fabbrica Campari, simbolo di rigenerazione urbana diventata presidio culturale.L’operazione condotta da, direttrice artistica della manifestazione ideata e realizzata da A.S.A.P.Q con il sostegno del Ministero della Cultura e Regione Lazio, non consiste solo nel "portare cultura dove non c’è", ma r: le borgate non sono luoghi da salvare, sono luoghi da ascoltare, da cui imparare, con cui crescere.è una operatrice culturale, curatrice, mediatrice che da anni lavora con l’arte nei territori meno scontati della capitale, che - con un piede nel quartiere e uno nella progettazione europea - rappresenta quel tipo di cultura che non si limita al palco, ma si sporca le mani tra permessi, bandi, incontri e risate. Le abbiamo chiesto di raccontarci, in un momento storico in cui le risorse finalmente arrivano ma le sfide restano, spesso complesse e invisibili."Fare cultura" nei territori periferici significa innanzitutto superare la visione negativa e superficiale che si può avere di questi per riconoscerne il potenziale progettuale, in quanto terreni fertili per iniziative che promuovono sviluppo in modi inediti. In questi contesti l’operatore culturale deve creare un tessuto di relazioni capace di coinvolgere le realtà di presidio sul territorio, avere un approccio collettivo e partecipato, mobilitando attori diversi, il più delle volte non abituati a confrontarsi con il linguaggio artistico, ma spesso ben disposti nel mettersi alla prova perché consci dell’importanza che queste iniziative hanno per il loro territorio.Quello che facciamo è proprio cercare un equilibrio tra linguaggi capaci di parlare a una platea il più ampia possibile e innovazione, intesa anche come ricerca di spazi non convenzionali da trasformare in palcoscenici inusuali come bar, mercati rionali, cortili, piazze. Le storie che raccontiamo hanno il più delle volte un forte sapore popolare, l’artista del Roma Borgata Festival deve essere capace di calarsi nella realtà che lo ospita per raccontarla, deve saper reinventare e rendere universali le forme d’arte più complesse, come ad esempio l’opera lirica, in una ricerca costante di un dialogo con il pubblico.La vocazione del nostro Festival è quella di creare coesione sociale, consapevolezza, di dimostrare come la cultura non sia un “di più”, ma parte integrante di un processo di rinascita e di crescita, partendo proprio dal recupero degli spazi del vivere comune, attraverso un cambio di percezione che li renda luoghi sicuri di aggregazione.Sono territori che balzano spesso agli onori della cronaca per mancanza di servizi, sicurezza e decoro, ma è nelle borgate e nelle periferie che si trova il vero cuore pulsante della città. Sono luoghi pieni di storie e di Storia che ben rappresentano la pluralità della romanità, dove è ancora possibile trovare un genuino senso di comunità e di identità.Dal 17 al 21 Settembre saremo agli Ater di Tor Marancia per l’ultima tappa del Festival, con una fitta programmazione di eventi che spazia dalla musica con l’orchestra EICO e i sui “Dialoghi Sinfonici” alla danza con il progetto site specific “Pillole urbane. Architetture cittadine” a cura del collettivo Kodance, per finire con il ritorno del progetto teatrale “Un giorno tutto questo niente sarà tuo” che porta in scena una tragedia popolare ambientata proprio nei cortili Ater.