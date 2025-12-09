Expert.ai, controllata ISED si aggiudica gara FSE Lazio

Expert.ai

(Teleborsa) -ha fatto sapere che la controllata al 100%si è aggiudicata, in RTI con primari attori operanti nel settore tecnologico e della consulenza digitale, la(“FSE”).Il valore totale dell’appalto è pari a 3,9 milioni di euro, di cui, in qualità di mandante, con termine previsto il 30 Giugno 2026.Questa aggiudicazione segue inoltre un ulteriore accordo, per Euro 0,6 milioni, che ISED ha stipulato con alcune aziende dell’RTI, per lo sviluppo di tecnologie a supporto dei Fascicoli Sanitari Elettronici regionali.L’intervento ha l’obiettivo di(PNRR), potenziando l’infrastruttura tecnologica e gli strumenti a supporto della raccolta, elaborazione, analisi dei dati e simulazione. Il progetto prevede, tra le altre cose, l’evoluzione del FSE Lazio in conformità alle Linee Guida FSE 2.0 e alle normative vigenti, l’adeguamento a eventuali disposizioni regionali e centrali, lo sviluppo del middleware regionale per garantire l’integrazione con il Gateway Nazionale, e il miglioramento continuo delle prestazioni dei servizi, anche attraverso l’adozione di tecnologie più moderne e performanti., Presidente e Amministratore Delegato di Expert.ai, ha commentato: “Questa aggiudicazione rappresenta un’ulteriore conferma della solidità delle nostre competenze e del valore delle nostre soluzioni nel supportare la trasformazione digitale della sanità pubblica. Arriva a breve distanza dalla gara vinta per l’aggiornamento e la gestione del sistema informativo del 118 della Regione Puglia, rafforzando la nostra posizione come partner tecnologico strategico per le amministrazioni pubbliche. In un contesto in cui la gestione dei dati sanitari è sempre più centrale per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, siamo pronti a offrire il meglio delle nostre competenze tecnologiche per supportare questa evoluzione”.