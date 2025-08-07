Milano 17:29
41.404 +0,96%
Nasdaq 17:29
23.402 +0,37%
Dow Jones 17:29
43.897 -0,67%
Londra 17:29
9.098 -0,73%
Francoforte 17:29
24.190 +1,11%

Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,54%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 44.430,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,54%
Il Dow Jones avanza dello 0,54%, a quota 44.430,09 in apertura.
Condividi
```