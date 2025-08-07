Milano 12:58
41.209 +0,49%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 12:58
9.123 -0,45%
Francoforte 12:58
24.281 +1,49%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,48% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 41.207,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,48% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,48% alle 13:00, tratta a 41.207,52 punti.
Condividi
```