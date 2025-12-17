Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:05
24.820 -1,24%
Dow Jones 19:05
48.039 -0,16%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,65% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 44.277,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,65% alle 16:00
Milano, in progresso dello 0,65% alle 16:00, tratta a 44.277,64 punti.
Condividi
```