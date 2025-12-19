Milano 16:31
44.729 +0,60%
Nasdaq 16:31
25.260 +0,96%
Dow Jones 16:31
48.228 +0,58%
Londra 16:31
9.887 +0,50%
Francoforte 16:31
24.285 +0,35%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 44.738,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,62% alle 16:00
Milano, in progresso dello 0,62% alle 16:00, tratta a 44.738,16 punti.
Condividi
```