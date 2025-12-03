Milano 12:03
43.596 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:03
9.681 -0,22%
Francoforte 12:03
23.745 +0,14%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,74% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 43.676,88 punti

Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,74% alle 10:30
Risultato positivo dello 0,74% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 43.676,88 punti.
