Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:12
25.451 +0,41%
Dow Jones 21:12
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,49% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 44.538,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,49% alle 16:00
Milano mostra una flessione dello 0,49% alle 16:00 e continua gli scambi a 44.538,21 punti.
Condividi
```