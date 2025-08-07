Milano 10:29
41.213 +0,50%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:29
9.140 -0,26%
Francoforte 10:29
24.169 +1,02%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,61%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.639,67 punti

Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,61% e chiude a 3.639,67 punti.
