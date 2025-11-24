Milano
17:35
42.298
-0,85%
Nasdaq
22:00
24.874
+2,62%
Dow Jones
22:00
46.448
+0,44%
Londra
17:40
9.535
-0,05%
Francoforte
17:35
23.239
+0,64%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 22.24
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,64%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,64%
Il DAX termina gli scambi a 23.239,18 punti
In breve
,
Finanza
24 novembre 2025 - 17.43
Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,64% e chiude a 23.239,18 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Francoforte
(314)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,64%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto