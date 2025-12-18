Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:39
25.044 +1,61%
Dow Jones 18:39
48.003 +0,25%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,65%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.837,77 punti

Londra allunga timidamente il passo dello 0,65% e chiude a 9.837,77 punti.
Londra allunga timidamente il passo dello 0,65% e chiude a 9.837,77 punti.
