Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:24
25.611 -0,64%
Dow Jones 19:24
48.690 +1,32%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,54%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.702,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,54%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,54% e chiude a 43.702,01 punti.
Condividi
```