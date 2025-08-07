Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:32
23.289 -0,11%
Dow Jones 19:32
43.814 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Crolla a New York Ralph Lauren

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Ralph Lauren
In forte ribasso la maison statunitense, che mostra un -8%.
Condividi
```