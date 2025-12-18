Milano 11:12
Lululemon vola dopo notizia maxi investimento di Elliott e ricerca nuovo CEO
(Teleborsa) - Volano di circa il 5% nella sessione pre-market del mercato USA le azioni di Lululemon Athletica, azienda specializzata in abbigliamento sportivo, grazie all'investimento dell'attivista Elliott Investment Management, che ha accumulato una partecipazione di oltre 1 miliardo di dollari.

Secondo il Wall Street Journal, Elliott, forte del suo investimento, starebbe facendo pressioni per dei cambiamenti all'interno dell'azienda, incluso un cambio del CEO, in una fase critica per l'azienda che sta affrontando un rallentamento della crescita e l'incertezza della leadership.

In particolare, Elliott si sarebbe assicurato la collaborazione della veterana a capo del settore retail, Jane Nielsen, ex dirigente senior di Ralph Lauren e Coach, che considera una potenziale candidata a CEO.

Lululemon ha dichiarato la scorsa settimana che l'arttuale CEO Calvin McDonald si dimetterà a gennaio a seguito delle crescenti critiche sulla qualità dei prodotti, sui forti sconti e sulle preoccupazioni per la tenuta del marchio.




