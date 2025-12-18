Lululemon vola dopo notizia maxi investimento di Elliott e ricerca nuovo CEO

(Teleborsa) - Volano di circa il 5%
nella sessione pre-market del mercato USA le azioni di Lululemon Athletica
, azienda specializzata in abbigliamento sportivo, grazie all'investimento dell'attivista Elliott Investment Management
, che ha accumulato una partecipazione di oltre 1 miliardo di dollari
.
Secondo il Wall Street Journal, Elliott, forte del suo investimento, starebbe facendo pressioni per dei cambiamenti all'interno dell'azienda, incluso un cambio del CEO
, in una fase critica per l'azienda che sta affrontando un rallentamento della crescita e l'incertezza della leadership.
In particolare, Elliott si sarebbe assicurato la collaborazione della veterana a capo del settore retail, Jane Nielsen
, ex dirigente senior di Ralph Lauren e Coach, che considera una potenziale candidata a CEO.
Lululemon ha dichiarato la scorsa settimana che l'arttuale CEO Calvin McDonald si dimetterà a gennaio
a seguito delle crescenti critiche sulla qualità dei prodotti, sui forti sconti e sulle preoccupazioni per la tenuta del marchio.(Foto: kinkate)