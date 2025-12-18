Lululemon vola dopo notizia maxi investimento di Elliott e ricerca nuovo CEO

Lululemon Athletica

(Teleborsa) -nella sessione pre-market del mercato USA le azioni di, azienda specializzata in abbigliamento sportivo, grazie all', che ha accumulato una partecipazione di oltreSecondo il Wall Street Journal, Elliott, forte del suo investimento, starebbe facendo, in una fase critica per l'azienda che sta affrontando un rallentamento della crescita e l'incertezza della leadership.In particolare, Elliott si sarebbe assicurato la, ex dirigente senior di Ralph Lauren e Coach, che considera una potenziale candidata a CEO.Lululemon ha dichiarato la scorsa settimana chea seguito delle crescenti critiche sulla qualità dei prodotti, sui forti sconti e sulle preoccupazioni per la tenuta del marchio.