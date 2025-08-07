Eli Lilly scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica statunitense
, che perde terreno, mostrando una discesa del 14,17%.
La tendenza ad una settimana di Eli Lilly
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Eli Lilly
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 628 USD con area di resistenza individuata a quota 665,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 615,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)