Milano 10:30
41.217 +0,50%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:30
9.140 -0,26%
Francoforte 10:30
24.164 +1,00%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
In rialzo l'indice bancario europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 222,57 punti.
Condividi
```