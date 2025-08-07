Milano 17:29
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
In rialzo il settore Alimentare europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 441,68 punti.
