Francoforte: al centro degli acquisti HeidelbergCement

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia del cemento tedesca
, che tratta in rialzo del 4,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di HeidelbergCement
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 199,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 208,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 193,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)