Francoforte: andamento rialzista per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Avanza il riassicuratore tedesco
, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Muench Rueckvers
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 615 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 596,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 633,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)