Milano 10:31
41.241 +0,56%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:31
9.142 -0,24%
Francoforte 10:31
24.171 +1,03%

Francoforte: balza in avanti Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: balza in avanti Lufthansa
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca, che avanza bene del 2,47%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,848 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7,696. L'equilibrata forza rialzista di Lufthansa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```