Francoforte: balza in avanti Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca, che avanza bene del 2,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,169 Euro e primo supporto individuato a 8,025. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,313.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
