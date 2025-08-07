Milano 13:00
41.203 +0,47%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:00
9.104 -0,66%
Francoforte 13:00
24.281 +1,49%

Francoforte: mette il turbo Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: mette il turbo Bechtle
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Bechtle, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,79%.

Lo scenario su base settimanale di Bechtle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Bechtle, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 35,63 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 37,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```