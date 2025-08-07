Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

leader delle energie rinnovabili

DAX

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,32%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 102,3 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 99,48. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 98 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)