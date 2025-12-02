Milano 11:54
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili, con un rialzo del 2,27%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,13%, rispetto a +2,06% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'esame di breve periodo di Siemens Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 115,6 Euro e primo supporto individuato a 114,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 117,1.

