Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili
, con un rialzo del 2,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,13%, rispetto a +2,06% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'esame di breve periodo di Siemens Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 115,6 Euro e primo supporto individuato a 114,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 117,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)