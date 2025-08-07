Milano 13:00
41.203 +0,47%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:01
9.097 -0,73%
Francoforte 13:00
24.281 +1,49%

Francoforte: perdite consistenti per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: perdite consistenti per Hensoldt
Ribasso scomposto per Hensoldt, che esibisce una perdita secca del 4,45% sui valori precedenti.
Condividi
```