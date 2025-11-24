Milano 13:32
Francoforte: andamento negativo per Hensoldt

(Teleborsa) - Retrocede Hensoldt, con un ribasso del 2,41%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Hensoldt mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,52 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,28.

