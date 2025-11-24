Francoforte: andamento negativo per Hensoldt

(Teleborsa) - Retrocede Hensoldt
, con un ribasso del 2,41%.
La tendenza ad una settimana di Hensoldt
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Hensoldt
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,52 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,28.
